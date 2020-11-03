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«الزراعة» و«الوادي الجديد» توقعان بروتوكول تعاون لإعادة إحياء صناعة وإنتاج الحرير.. القصير: نعمل على التوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي بجودة العالية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:31 م
السيد القصير - وزير
السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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وفاء نور الدين
السيد القصير:
تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية
المشروع يهدف إنشاء نموذج ناجح قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر
أهمية وجود منهجية جديدة لإعادة المجتمع إلى سابق عهده كمجتمع منتج والقرية المنتجة

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد "القصير"، أن هذا التعاون يستهدف إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع في زراعة أشجار  التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.


وأشار وزير الزراعة إلى أهمية وجود منهجية جديدة لإعادة المجتمع إلى سابق عهده كمجتمع منتج، والقرية المنتجة، وخلق فرص للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول، لافتا إلى أن هذا المشروع  تنموي، يحقق التنمية المستدامة،  من خلال إعادة هذه الصناعة إلى عهدها، وتنميتها مما يقلل من فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة.

وأوضح "القصير"، أن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذي يختص بالجانب البحثي والإرشادي لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، حيث تقدم الوزارة كافة أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذج قابل للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.

من جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات ورئيس وأعضاء مجلس قسم الحرير بالمعهد.

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