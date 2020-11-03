رسالة حب لشعب عظيم .. محمد أبو العينين يوجه الشكر لأهالى الجيزة والدقى والعجوزة

للعالم فى صورة حب ووفاء لمصر ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، كانت متابعة من جميع الجهات بالعالم".

، وقال : " مهما قلت من كلام لن اوفيكم

وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أنه كان سعيدا بالمشهد الذى حدث فى لجان الانتخابات، مؤكدًا أنه فخور بما قدمته المرأة المصرية فى الانتخابات، وما قام به الشباب، وكبار السن".

وتابع النائب محمد أبو العينين :" مهما تحدثت لن استطيع أن اوفيكم ما قمتم به.. فانتم شعب عظيم.. ولكم حب وتقدير فى أعماق قلبي".

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أنه سيكون فى خدمة أبناء دائرته، وجميع من يحتاج لـ أى طلب، مشيرا إلى أن حب المواطنين جاء من أصالة شعب، ووفاء وولاء لقائد وهب نفسه لخدمة مصر وللمصريين".

كان النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أكد أن مصر لم تشهد الاهتمام بالتعليم مثلما نراه هذه الأيام قولا وفعلا، ببناء المدارس الجديدة، وإدخال أنماط جديدة من التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، والأخذ بالامتحانات الإلكترونية، مُشيدًا "لم نشهد هذا الكم الهائل من الفكر التنموي الحديث من قبل".





وأشار "أبو العينين"، إلى اهتمام الرئيس الخاص بالمعلم؛ باعتباره عصب العملية التعليمية الذي يقوم بأقدس مهمة، وهي تعليم وتأهيل الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم.





كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء نظر تعديل قانون تحسين أوضاع المعلمين.





وقال أبو العينين إن الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في رواتب المعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين هي "هدية من الرئيس" ومبادرة طيبة عكست اعتزاز الرئيس وتقديره للمعلمين.





وأكد أن إصلاح وتطوير العملية التعليمية يجب أن يبدأ بتحسين أوضاع المعلم معنويا وماديا واجتماعيا وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على خلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه ومواجهة تحديات المستقبل.





وشدد أبو العينين، على ضرورة تحسين أحوال المعلم، ليست فقط المادية، ولكن المعنوية والاجتماعية أيضا، من خلال مسابقات مثل أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وهكذا. والاحتفاء بالمعلمين في وسائل الإعلام باعتبارهم القدوة والمثل للأجيال الجديدة.





وأبدى النائب، سعادته بالطفرة التعليمية، مشيرا إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان، إبداع لم نره من قبل، لما بها من فكر جديد يختلف بشكل كبير لصالح الطالب، وما يتضمنه من اختبارات في تخصصات مختلفة تواكب سوق العمل لتحقيق الاندماج.





وأثار أبو العينين، أزمة المعلمين في احتساب مرتباتهم على أساسي 2014، ونحن في 2020، موضحا أن ذلك الأمر يجعل أي زيادة أو إضافة على الراتب متواضعة.





كما أثار النائب محمد أبو العينين مشكلة تدني أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وقال: "هناك شكوى من المدرسين في المدارس الخاصة تتعلق بتدني الحد الأدنى للأجور، مضيفا: " كيف يحصل المعلم على مرتب أقل من الحد الأدنى للأجور ويصل إلى 700 و800 جنيه في المدارس الخاصة.



