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متخصص في الشأن الأمريكي: ترامب يمنح الثقة الكاملة لمؤيديه بانتصاره في الانتخابات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن أزمة فيروس كورونا المستجد ستلعب دورا في تحديد نتائج انتخايات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطن الأمريكي لا ينظر للسياسة الخارجية وإنما ينظر لما يؤثر في حياته اليومية.

وتابع محمد العالم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح الثقة الكاملة لمؤيديه بأنه سينتصر في السباق الانتخابي الرئاسي الحالي.

وفي السياق نفسه أشار محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، إلى أن المرشح في الانتخابات الأمريكية جون بايدن دائما ما يخرج بتصريحات ويتراجع فيها.

 

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