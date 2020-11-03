بدء اختبار لقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا

بدأت أحد المراكز في روسيا لمحاربة الفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية، في اختبار لقاح موحد ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد _ 19 والإنفلونزا معا، آملين أن يقوا البشرية من الإصابة بكلاهما.
وأفادت الوكالة الروسية، بأن المركز قد بدأ في إجراء البحوث العلمية الخاصة بطرح لقاح موحد ضد الفيروسين في آن واحد وهما فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.
وأوضح رئيس المركز أن اختبارات اللقاح تجري حاليا على حيوانات مختبرية دون أن يذكر أنواعها، وأضاف أن اللقاح تم إعداده على أساس فيروس الإنفلونزا A الذي يثير تطور استجابة مناعية مشكلة ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا، وفقا لما نشر في موقع نوفوستي.
ويذكر أن المركز سبق له أن أطلق نوعين من لقاح فيروس كورونا المستجد، وكان احداهما "أبي واك كورونا"، والتي تم إجراء اختباراته في فترة ما بعد التسجيل.
والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 14 أكتوبر عن تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 14 أكتوبر عن تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.