بدء اختبار لقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا

وأضاف أن اللقاح تم إعداده على أساس فيروس الإنفلونزا A الذي يثير تطور استجابة مناعية مشكلة ضد الإنفلونزا و فيروس كورونا ، وفقا لما نشر في موقع

نوفوستي.

وأوضح رئيس المركز أن اختبارات اللقاح تجري حاليا على حيوانات مختبرية دون أن يذكر أنواعها،