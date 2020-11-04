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أخبار العالم

جو بايدن يدعو الأمريكيين لإثبات تفوق الأمل على الخوف

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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شريف سيد
دعا مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، الشعب الأمريكي إلى إثبات تفوق الحب على الكراهية والأمل على الخوف. 

وكتب جو بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذه اللحظة التي نثبت فيها أن الحب أقوى من الكراهية، والأمل أقوى من الخوف، والنور أقوى من الظلام".

وأكدت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه يمكنه هزيمة منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدون ولايتين مهمتين وهما "فلوريدا وبنسلفانيا".

وقال مدير حملة بايدن جين او ميلي إن نائب الرئيس السابق، كان متقدما بفارق "8 نقاط" في يوم الانتخابات، في ولايات رئيسية.. بفضل زيادة نسبة التصويت، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضح أن ذلك يسمح للمرشح الديمقراطي بالمضي قدما للفوز بـ270 انتخابيًا لازمًا في "المجمع الانتخابي" للوصول إلى البيت الأبيض.


وأشار إلى أنه يمكن تأمين تلك الأصوات بدون ولايتي بنسلفانيا 20 صوتًا وفلوريدا 28 صوتًا الحاسمتين.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

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