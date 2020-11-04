AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر مجمع انتخابي.. بايدن يحصد أصوات كاليفورنيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك على الرئيس دونالد ترامب، حيث حصد الـ 55 صوتًا من المجمع الانتخابي في الولاية لصالحه. 

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب تقدم في الولايات المتأرجحة "بنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو"، وذلك على منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في النتائج الأولية. 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بفوز الرئيس دونالد ترامب، بولاية كنساس الأمريكية، على منافسه جو بايدن، في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي بها والبالغ عددها 6. 

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية نبراسكا على منافسه جو بايدن، حيث حصل على أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددهم 5 أصوات. 

كما أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بولاية لويزيانا، متفوقًا على نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وحصل ترامب على أصوات ولاية لويزيانا- 8 في المجمع الانتخابي - متقدما على جو بايدن بفارق 20%، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج أولية: بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في نيوهامشير

واشنطن من بينها.. بايدن يحسم 6 ولايات لصالحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن يفوز بأصوات ولاية إلينوي

الطريق إلى البيت الأبيض.. ترامب يفوز بولاية لويزيانا

ولاية أمريكية تحسم صراع انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية نبراسكا

ترشيحاتنا

فى 7 أيام .. أسرع ريجيم لنسف الكرش

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أخبار التوك شو| فضيحة جنسية جديدة لـ معتز مطر.. وتامر أمين يعلق على أزمة والد طفل المرور

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية ميسيسيبي

حال فوزه .. الفقي: جو بايدن رئيس باهت أتت به الأقدار .. فيديو

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد