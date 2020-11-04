AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية ميسيسيبي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ميسيسيبي، وفقا لشبكة "ان بي سي" الأمريكية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب استطاع تأمين أصوات ولاية ميسيسيبي- 6 أصوات في المجمع الانتخابي - متقدما على منافسه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

في المقابل حصل بايدن حتى الآن على 131 صوتا في المجمع  الانتخابي، مقابل 109 أصوات لدونالد ترامب.

وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي. 

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتاً انتخابيًا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يفوز بولاية فرجينيا

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يفوز بأصوات ولاية نيويورك

الطريق إلى البيت الأبيض.. ترامب يفوز بولاية لويزيانا

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. بايدن يفوز في نيوجيرسي

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية نبراسكا

ترشيحاتنا

الجمهوريون يسيطرون على 45 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 42 للديمقراطيين

وسائل إعلام أمريكية: ترامب يفوز بولاية آيداهو

بألف سلامة لـ تامر حسني تحقق 7.5 مليون مشاهدة.. فيديو

دعاء قضاء الدين .. واظب عليه يوميا يقضى دينك ويزيل همك

بوليصة تأمين لـ بايدن .. منافس ترامب الشرس ثاني ديمقراطي يقلب أريزونا معقل الجمهوريين

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد