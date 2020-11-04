الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية ميسيسيبي

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ميسيسيبي، وفقا لشبكة "ان بي سي" الأمريكية.





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب استطاع تأمين أصوات ولاية ميسيسيبي- 6 أصوات في المجمع الانتخابي - متقدما على منافسه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.





في المقابل حصل بايدن حتى الآن على 131 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 109 أصوات لدونالد ترامب.





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



