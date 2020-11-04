AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بألف سلامة لـ تامر حسني تحقق 7.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
طرح النجم تامر حسنى رابع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل عنوان "بألف سلامة"؛ وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها 

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف وماستر چلال حمداوي.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

من جهة أخرى، وضع تامر حسني، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذي" والذي انتهى من تسجيله تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الألبوم الجديد يتعاون فيه تامر حسنى مع عدد من الملحنين والشعراء ولعل أبرزهم أمير طعيمة ورمضان محمد وتامر حسين ومحمد عاطف، أما من الملحنين الذين يتعاون معهم فكل من احمد زعيم ومحمد جمال وتامر على ومحمد حمزة. 

وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 20 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 21 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 21.7 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 22 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 22.5 مليون مشاهدة

في 40 يوما .. كليب اختراع لـ تامر حسني والعسيلي يتجاوز 23 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

أدعية التحصين من كورونا والأمراض

قبل ساعات من انطلاق انتخابات المرحلة الثانية.. اعرف مرشحك بالبرلمان

لم يمنعها تقدم بايدن على ترامب.. ميلانيا بإطلالة أنيقة خلال تصويتها وسعر فستانها .. صور

توقع لـ ترامب أن يعيش 200 سنة.. فوز طبيب بمقعد الكونجرس في تكساس

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

وسائل إعلام أمريكية: ترامب يفوز بولاية آيداهو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

مشادة بين أنصار ترامب وبايدن خارج مركز اقتراع في نيويورك.. شاهد

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد