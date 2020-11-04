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فن

كورونا يغزو نجوم الجونة.. رامز أمير يكشف حقيقة إصابته

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:42 م
رامز امير
رامز امير
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شروق ابراهيم
كشف الفنان رامز أمير ان حالته الصحية مستقرة وليس مصاب بفيروس كورونا بعد الانباء التي تدوالت حول اصابة سيل من الفنانين بـ كوفيد 19 خلال مشاركتهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. 

وقال رامز أمير في تصريح خاص لـ صدى البلد :" اواصل تصوير أعمالي الفنية وانا صحتي جيدة ولم اصيب بكورونا ". 

وكان رامز أمير خطف الانظار خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي باستعراضه لمهارته الرياضية على السجادة الحمراء، وتصدر تريند جوجل وتوتير.

من ناحية أخرى، بدأ رامز أمير تصوير مشاهده في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ويواصل التعاون مع النجم دكتور يحيى الفخراني.

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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