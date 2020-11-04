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فن

إلهام شاهين لـ صدى البلد: حظر تجول استفز ملكاتي الفنية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:29 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر عودتها إلى السينما من خلال فيلم "حظر تجول" بعد غياب استمر أربعة سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات". 
وقال إلهام فى تصريح لـ "صدى البلد: "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، حيث كنت أبحث وأنقب على عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس. 

وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل. 

وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق الى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه.  

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