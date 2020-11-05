حاكم ميتشيجان: كل صوت مشروع سيتم احتسابه في هذه الانتخابات

قال حاكم ولاية ميتشيجان الأمريكية، إن كل صوت مشروع سيتم احتسابه في الانتخابات الرئاسية.





وأظهرت توقعات مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.





وتفيد توقعات "سي إن إن"، بأن المرشح الديمقراطي حصل حتى الآن على 253 صوتا مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري، بينما تفيد توقعات شبكة "فوكس نيوز" بحصد بايدن 264 صوتا مقابل 214 لدى ترامب.





وأعرب "بايدن"، في تصريح صحفي أدلى به في ولاية ديلاوير، عن ثقته بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه يقترب من حصد رقم قياسي لأصوات الناخبين في عموم الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أنه لا ينوي إعلان انتصاره قبل تحديد النتائج رسميا.





وأكد بايدن، أن إرادة الناخبين فقط هي التي ستقرر نتيجة الانتخابات، كما قال بايدن، إنه قاد حملته الانتخابية كديمقراطي، لكنه سيحكم رئيسًا لكل الأمريكيين.



