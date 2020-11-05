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أخبار العالم

مصدر: غضب داخل الحزب الجمهوري بسبب ترامب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:09 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال مصدر مقرب من البيت الأبيض، إن مسئولي الحزب الجمهوري بدأوا يفقدون صبرهم، بشأن سلوكيات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي يدعي أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات".

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادرها، أن ترامب يستنزف الدعم الذي يتمتع به الحزب الجمهوري، واصفًا شكاوى ترامب بأنها روتينية، مشبها إياها بالصوت المزعج الروتيني لسيارات الإسعاف.

وانتقد المصدر المقرب من البيت الأبيض، حملة ترامب لتوجيهها اتهامات بتزوير الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

وحصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي إن إن"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، بل يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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