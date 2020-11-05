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فن

بعد الإساءة إلى الرسول.. مروة ناجي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى ماكرون

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:19 ص
مروة ناجى
مروة ناجى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيها رسالة شديدة اللهجة الى الرئيس الفرنسى ماكرون بعد إساءته إلى الرسول محمد. 

وقالت مروة: "النبي الذي سخِروا منه استأذن عليه في الدخول ملك الموت". 

من ناحية أخرى طرحت المطربة مروة ناجي فيديو كليب "عايشة بيك" عبر قناتها على "يوتيوب" مؤخرا.

ويحمل كليب "عايشة بيك" الطابع الرومانسي، وأغنيته من كلمات هاني عبدالرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان.

االجدير بالذكر أن المطربة مروة ناجى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه الشكر لكل من تقدم لعزائها فى والدها الذى رحل عن دنيانا منذ أيام قليلة.

وقالت مروة ناجى: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء".

وأضافت مروة قائلة: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع. التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية". 

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