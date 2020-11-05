صيدلة بنين الأزهر بالقاهرة تستقبل طلابها الجديد وتكرّم المتفوقين

نظمت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر بنين القاهرة حفل استقبال للطلبة المستجدين بالفرقة الأولى؛ بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، بمشاركة الدكتور لطفي دياب إسماعيل، عميد الكلية، وبحضور وكيلي الكلية، والسادة رؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي كلمته، رحب عميد الكلية بالطلاب الجدد والقدامى، وقام بتعريفهم بالكلية وأقسامها ودرجاتها العلمية التي تمنحها، كما عرفهم على البرنامج المميز فارم دي كلينكال (pharmD clincal) الذي يطبق لأول مرة بجامعة الأزهر.

وشدد عميد الكلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوحٌ لجميع طلبة الكلية في أي وقت؛ من أجل تذليل أي معوقات قد تواجههم في أثناء مدة الدراسة، كما حثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة والتفوق العلمي، والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتقوى الله في كل شيء.

وفي نهاية الحفل، قام عميد الكلية بتكريم الطلاب الأوائل، وهم: مؤمن ربيع محمد محمد فرحات، طالب الثانوية الأزهرية، وعمر محمود، الطالب بالفرقة الأولى بالكلية، ومحمود محمد عبد الستار، الطالب بالفرقة الثانية، والسيد علاء الدين عبد الحميد، الطالب بالفرقة الثالثة، ومحمد صلاح عبدالعليم حامد، الطالب بالفرقة الرابعة، كما منحهم دروع التفوق.

وفي لفتة أضفت على الحفل أجواء الألفة والود وروح الأسرة الواحدة؛ قام عميد الكلية ووكيلاها ورؤساء الأقسام العلمية بمساعدة الطلاب الجدد في ارتداء "البالطو الأبيض"، والتقطت الصور التذكارية مع الطلاب، الذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم، واعتزازهم بالكلية وأساتذتها، مؤكدين أنها ستكون دائمًا ذكرى جميلة لهم في بداية رحلتهم الدراسية بالكلية، ولن تمحى من ذاكرتهم.



