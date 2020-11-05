AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبيها.. 3 أخطاء في طريقة عمل الجيلي تتلف قوامه

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:00 م
منها قلة التقليب
منها قلة التقليب ٣ أخطاء فى طريقة عمل الجلي تتلف قوامه
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

 الجيلي أحد المكونات التي يمكن تحضيرها كصنف حلويات منفصل أو كطبقة تزيين لحلويات أخرى، ولكن قد تقع بعض الخطوات الخاطئة التي تغير وتتلف قوام وطعم الجيلي رغم سهولة تحضيره، وتجنبًا لذلك سنتناول في السطور التالية أهم الأخطاء التي تتلفه، وأهم أسرار طريقة تحضيره الشيف نجلاء الشرشابى.

زيادة المياه
كمية المياه من أهم عوامل نجاح أو فشل الجيلي، لهذا عند إضافة المياه على بودر الجيلي خلال التحضير، يجب أن يكون بالتدريج حتى الحصول على اللون والقوام المثالي للجيلي، وحتى لا يتلف ويزيد السائل فيتحول إلى عصير.

قلة التقليب
الاهتمام بالتقليب الجيد لبودر الجيلي في المياه خلال تحضيره، حتى لا تتبقى فيه تكتلات تتلف قوامه، وتبقى حتى بعد تبريده وتماسكه، لهذا يجب أن يذاب الجيلي جيدًا، والتأكد من عدم وجود أي كتل من البودر في الجيلي السائل حتى يحضر شفافا بالقوام المثالي.

الاستخدام السريع
قبل التعامل مع الجيلي وتحضيره في أي وصفة يجب أن يترك ليبرد ويتماسك، ومن ثم نبدأ في تشكيله كطبقات حتى الحصول على الشكل المثالي لحلوى الجيلي المقدم في الوصفات المختلفة، أما إذا حضرناه كبولات منفصلة، فيجب أن يصب بها وهو ساخن ليأخذ نفس شكل بولات وأكواب التقديم.

طريقة عمل الجيلي بالقشطة:
* يسخن كوب ماء ويضاف له جيلي الفراولة ويقلب الخليط
* يسخن كوب ماء آخر ويضاف له جيلي المانجو، ثم يسخن كوب ماء ثالث ويضاف له جيلي التفاح الأخضر ويقلب
* تضاف ملعقة كبيرة من القشطة على كل نوع من الجيلي ثم يضرب فى الخلاط ويترك ليهدأ
* تصب أنواع الجيلي في كاسات وتوضع في الثلاجة لتتماسك، ثم تقدم مزينة بالقشطة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الفول باللحمة المفرومة

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

بطريقة سهلة.. حضَّري الفول باللحمة المفرومة

طريقة عمل تورتة موس الفراولة

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة

طريقة المهلبية بالمانجو بطرق جديدة وخطوات سهلة

ترشيحاتنا

أجبر البدري على اللعب أساسيا.. ميدو: مفيش حد في مصر يقدر يقعد مصطفى محمد احتياطي

طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

بعد اكتشاف سلالة متحورة من كورونا.. الدنمارك تعدم جميع حيوانات المنك بإجمالي 17 مليونا.. شاهد

إغلاق هندسة القناة بعد إصابة أستاذ جامعي بـ فيروس كورونا

ترامب انهزم.. صحيفة إسرائيلية: بايدن فاز وفي طريقه للبيت الأبيض

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا وتمنع القادمين من بريطانيا وبلجيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر