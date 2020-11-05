تجنبيها.. 3 أخطاء في طريقة عمل الجيلي تتلف قوامه

الجيلي أحد المكونات التي يمكن تحضيرها كصنف حلويات منفصل أو كطبقة تزيين لحلويات أخرى، ولكن قد تقع بعض الخطوات الخاطئة التي تغير وتتلف قوام وطعم الجيلي رغم سهولة تحضيره، وتجنبًا لذلك سنتناول في السطور التالية أهم الأخطاء التي تتلفه، وأهم أسرار طريقة تحضيره الشيف نجلاء الشرشابى.

زيادة المياه

كمية المياه من أهم عوامل نجاح أو فشل الجيلي، لهذا عند إضافة المياه على بودر الجيلي خلال التحضير، يجب أن يكون بالتدريج حتى الحصول على اللون والقوام المثالي للجيلي، وحتى لا يتلف ويزيد السائل فيتحول إلى عصير.



قلة التقليب

الاهتمام بالتقليب الجيد لبودر الجيلي في المياه خلال تحضيره، حتى لا تتبقى فيه تكتلات تتلف قوامه، وتبقى حتى بعد تبريده وتماسكه، لهذا يجب أن يذاب الجيلي جيدًا، والتأكد من عدم وجود أي كتل من البودر في الجيلي السائل حتى يحضر شفافا بالقوام المثالي.

الاستخدام السريع

قبل التعامل مع الجيلي وتحضيره في أي وصفة يجب أن يترك ليبرد ويتماسك، ومن ثم نبدأ في تشكيله كطبقات حتى الحصول على الشكل المثالي لحلوى الجيلي المقدم في الوصفات المختلفة، أما إذا حضرناه كبولات منفصلة، فيجب أن يصب بها وهو ساخن ليأخذ نفس شكل بولات وأكواب التقديم.

طريقة عمل الجيلي بالقشطة:

* يسخن كوب ماء ويضاف له جيلي الفراولة ويقلب الخليط

* يسخن كوب ماء آخر ويضاف له جيلي المانجو، ثم يسخن كوب ماء ثالث ويضاف له جيلي التفاح الأخضر ويقلب

* تضاف ملعقة كبيرة من القشطة على كل نوع من الجيلي ثم يضرب فى الخلاط ويترك ليهدأ

* تصب أنواع الجيلي في كاسات وتوضع في الثلاجة لتتماسك، ثم تقدم مزينة بالقشطة