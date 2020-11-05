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حوادث

ضبط شخص يعرض زوجته على راغبى المتعة الحرام على فيس بوك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع زوجته بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى قيام المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها استعداده وزوجته لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.
 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه بدون عمل، مقيم بمحافظة البحيرة، وبرفقته زوجته، مقيمة بذات العنوان.


وبمواجهته، أقر بنشاطه فى الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها لزوجته، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الزوجة أيدت ما جاء بأقواله.


كما ضُبط بحوزتهما "أقراص منشطة، 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطهما الآثم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

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