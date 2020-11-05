AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. تجهيزات ريهام سعيد لعودة برنامجها "صبايا الخير"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميدانى

نشرت المذيعة ريهام سعيد فيديو لها جديد عبر موقعها الشخصي "إنستجرام".

 

ويتضح في الفيديو تجهيزات ريهام سعيد من أجل أولى حلقاتها لبرنامجها المقرر عرضه على قناة النهار "صبايا الخير".

 

وتضع ريهام سعيد لمساتها الأخيرة على كل من شعرها ووجها، وعلقت على الفيديو "توكلنا علي الله".

 

و ترجع ريهام الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات.

 

ويذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج "صبابا" قائلة: "الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة".


هو ما دفع النائب ايهاب غطاطي، للتقدم بطلب احاطة الي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، معتبرا ما تناولته ريهام سعيد باهانة المراة المصرية.


View this post on Instagram

توكلنا علي الله

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبرني يا رب.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بفيديو رقص لابنتها

ريهام سعيد تشارك متابعيها بصورة لها.. والجمهور: صباح القمر يا روحى

ترشيحاتنا

المشدد 15 عاما لـ 59 متهما وبراءة 29 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الغندور يتساءل: لمذا فرح معظم الأهلاوية بهدف الرجاء في الزمالك؟

خريطة سقوط الأمطار اليوم.. 15 منطقة بالجمهورية بينهم القاهرة

بعد اكتشاف سلالة متحورة من كورونا.. الدنمارك تعدم جميع حيوانات المنك بإجمالي 17 مليونا.. شاهد

أحمد حسن: وصول الأهلي والزمالك للنهائي تاريخي.. ومصطفى محمد رقم واحد في مصر

بسبب رفضه لمخطط الاحتلال.. مسئولون إسرائيليون يطالبون بتطبيق الضم قبل فوز بايدن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر