محافظ الغربية: 661 مقرا انتخابيا جاهزا لاستقبال 3 ملايين و450 ألف ناخب

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن جاهزية محافظة الغربية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و 8 نوفمبر .









قام المحافظ على مدار يومين بعدة جولات ، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين في جميع أنحاء المحافظة ، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.





كما أكد المحافظ جاهزية 1159 لجنة بــ 661 مقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين والمقدر عددهم بــ 3 ملايين 450 ألفا و 331 ناخبا.





وأضاف المحافظ أنه قد تم تجهيز 944 مدرسة و 155 معهدا أزهريا و 23 مركز شباب و 15 وحدة صحية و 6 وحدات محلية ووحدتين اجتماعيتين وثلاثة مقار تابعة للري والزراعة بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت .



