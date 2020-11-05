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محافظات

محافظ الغربية: 661 مقرا انتخابيا جاهزا لاستقبال 3 ملايين و450 ألف ناخب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن جاهزية محافظة الغربية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و 8 نوفمبر .


قام المحافظ على مدار يومين بعدة جولات ، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين في جميع أنحاء المحافظة ، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما أكد المحافظ جاهزية 1159 لجنة بــ 661 مقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين والمقدر عددهم بــ 3 ملايين 450 ألفا و 331 ناخبا.

وأضاف المحافظ أنه قد تم تجهيز 944 مدرسة و 155 معهدا أزهريا و 23 مركز شباب و 15 وحدة صحية و 6 وحدات محلية ووحدتين اجتماعيتين وثلاثة مقار تابعة للري والزراعة بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت .

كما ناشد المحافظ جميع المواطنين بالنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات .

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