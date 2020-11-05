AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثلاثي الأهلي يقترب من البنك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:17 م
محمد فخري ومحمد
محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان
Advertisements
عبدالله هشام
دخل نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدورى الممتاز في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي للحصول على الثلاثي محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وعلم صدي البلد أن النادي الأهلي وافق على رحيل الثنائي محمد فخري ومحمد شكري بينما مازال مصير شادي رضوان مجهولا وسيتم عرضه في البداية علي المدير الفني موسيماني للموافقة على رحيله أو استمراره . 

علي جانب آخر أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع الثنائي بهاء مجدي وأحمد ياسر لاعبا فريق المصري البورسعيدي منذ قليل .

وفي وقت سابق التعاقد رسميًا مع الثلاثي، محمد كوفي لاعب سموحة، وأحمد ياسين مدافع المقاصة، موسى ديارا من الإنتاج الحربي.

وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، عقب الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح جمعة والفيرارى شادى رضوان فى قائمة الأهلى أمام إنبى

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

شوبير: الأهلي حسم صفقتين رسميا فى الصيف ولاعب مفاجأة فى يناير

تطور مفاجئ بشأن موقف أحمد فتحي من البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل لـ بيراميدز

مدرب البنك الأهلي السابق مديرا فنيا لفريق ألعاب دمنهور بدورى القسم الثاني

ترشيحاتنا

الفنانة سلوى محمد علي تبكي على الهواء.. فيديو

البنك الأهلي يعلن التعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي استعدادا للممتاز

مفاجأة.. الإعلان عن الفائز بالانتخابات الأمريكية بهذا التاريخ

الأزمة تتصاعد.. إثيوبيا تتعهد بمواصلة هجومها العسكري ضد الانفصاليين

خالد الغندور يتحدث عن هروب فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

إغلاق هندسة القناة بعد إصابة أستاذ جامعي بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. 5 نصائح لعلاج حكة اللحية

متظاهرة معارضة لـ ترامب تبصق في وجه ضابط شرطة بـ نيويورك.. فيديو

أول ظهور لحفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام منذ الكشف عن إصابته بـ كورونا