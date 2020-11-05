قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بجامعة عين شمس يشارك بقوة بالأنشطة والفعاليات.. فرق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية .. مشاركة بمشروع محو الأمية .. ندوات للإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسي

تحرص جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

تحرص جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

وأشار وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة الي ان كل يكون لكل عضو صالحية متابعة كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكلية أماكنها المختلفة، حيث رئيس الفريق الدكتور محمد عثمان عبد الفتاح .

وأشار وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة الي ان كل يكون لكل عضو صالحية متابعة كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكلية أماكنها المختلفة، حيث رئيس الفريق الدكتور محمد عثمان عبد الفتاح .

وصرحت الدكتورة يمني صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة بالكلية ان الندوة سوف تقام يوم الأحد 8 نوفمبر من الساعة 11 صباحا الي 12 ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن منوه عن ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل القاعة .

واستمرارًا لجهود جامعة عين شمس لنشر الوعي والعلم بين قطاعات المجتمع المصري كافة ، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري للارتقاء بمستوى الفرد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.









حيث أعرب الدكتور نظمي عبد الحميد عن سعادته باستضافة الهيئة العامة لتعليم الكبار للجنه محو الأمية بالجامعة، مشيرًا إلى ان هذا التعاون يأتي في اطار تفعيل استثمار طاقات شباب الجامعة وخدمة المجتمع الخارجي وتنميته لمواجهة قضية الامية والارتقاء بالمواطن المصري والتوعية بأهمية محو الأميّة كمسألة تتعلق بالكرامة الإنسانيّة، واحترام حقوق الإنسان، والوصول إلى مجتمعات أكثر إلمامًا بمهارات القراءة والكتابة.









كما تم عرض من الكليات السبع المعنية بالمشروع وعرض إنجاز كل كلية وطرح المعوقات التي تعرقل سير العمل وكيفية التغلب عليها .





وأضاف دكتور عاشور بأنه يتطلع بأن يكون هناك مقرٌ دائمٌ تعليم الكبار بكل مؤسسة، من مؤسسات الدولة، وقد بدأ يتحقق ذلك بتواجد 7 مقار دائمة لمحو الأمية في الكليات المعنية بالمشروع بجامعة عين شمس.



