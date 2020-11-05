رئيسة مدينة أجا تداهم منزلا به حفر للتنقيب عن الآثار بصحبة أجهزة الأمن

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا بالتنسيق مع مركز شرطة اجا بالانتقال على الفور لمعاينة موقع منزل بقرية نوسا الغيط وردت عدة بلاغات تفيد ان المنزل المذكور تتم فيه أعمال حفر وتنقيب عن الاثار مما يعرض المنازل المجاورة للخطر.



وقد اوضحت رئيس مركز ومدينة اجا انها توجهت على الفور الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اجا والوحدة المحلية للقرية المشار اليها وبمشاركة قوات مركز الشرطة بمركز اجا لموقع المنزل بالقرية .





وقالت رئيس المدينة انه بالفعل كانت هناك مخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار مما أثر ذلك على العقار المجاور.

واضافت انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم على الفور ادراج المنزل المجاور المتأثر باعمال الحفر في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتشكيل لجنه هندسية لحصر التلفيات و للمعاينة على الطبيعة للمنازل المجاورة.





وأضافت انه تم إيقاف الأعمال في حينها واتخاذ كافةالإجراءات القانونية والجنائية اللازمة حيال القائمين بارتكاب المخالفة المذكورة بالتنسيق مع مركز الشرطة.





وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيقا وتعاونا تاما مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية للتصدى لكافة اشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين وتوفير الامن والامان لمواطنى الدقهلية.