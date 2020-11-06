تنس طاولة المنيا يستعد للدوري الممتاز "أ" بصفقة جديدة والإبقاء على لاعبين آخرين

يستعد فريق تنس الطاولة بنادي المنيا للمشاركة بالدوري الممتاز "أ"، بعد أن تمكن لاعبو الفريق من إنهاء الموسم الماضي في مركز متقدم محتلين المركز التاسع من بين 24 فريقًا.





وأعلن المدير الفني للفريق بقيادة سيد موسى عن التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن اشرف محمد قادمًا من نادي استاد المنصورة ، مع استمرار التعاقد مع اللاعبين عبد الله شريف إسماعيل ، ومحمد يحيي ابراهيم .



