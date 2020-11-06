الإفتاء: لا يجوز للمطلقة الخروج من المنزل خلال فترة العدة دون إذن طليقها.. فيديو

ذكر العلماء العديد من الحِكم، ومنها :

- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات.

- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.

- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة.

- التّنويه بفخامة أمر النّكاح، حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة.

- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة اعترافًا بالفضل والجميل.