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ديني

الإفتاء: لا يجوز للمطلقة الخروج من المنزل خلال فترة العدة دون إذن طليقها.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
الإفتاء: على المطلقة
الإفتاء: على المطلقة استئذان المطلق للخروج في فترة العدة
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمطلقة الذهاب لأي مناسبات خلال فترة العدة؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:"إنه يجوز للمطلقة أن تحضر بعض المناسبات خلال فترة العدة وعليها أن تأخذ إذن الزوج المطلق وأن تخرج ملتزمة بالآداب الشرعية ولا تبيت خارج المنزل".


وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه يجوز و إن كان الأولى لها إذا كنت مطلقه رجعيا أن يكون فى بيتها، لعل الله أن يهدى بينهما، ويرجع الزوج لزوجته.

عدة المطلقة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة المطلقة من زواج عرفي كعدة المطلقة بعقد زواج رسمي فإذا كانت تحيض فعدتها 3 حيضات.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، وإذا كانت هذه المطلقة كبيرة في السن وانقطع حيضها أو صغيرة في السن لم تحيض فعدتها 3 أشهر قمرية.

ذكر العلماء العديد من الحِكم، ومنها :
- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات.
- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.
- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة.
- التّنويه بفخامة أمر النّكاح، حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة.
- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة اعترافًا بالفضل والجميل.

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