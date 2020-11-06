لمدة 6 شهور.. غلق كلى لطريق الواحات الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم

اعلنت محافظة الجيزة عن اجراء غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 اكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الاشجار على ان يتم الغلق ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة (6) شهور .





واوضحت محافظة الجيزة ان ذلك ياتي في ضوء الاعمال الانشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق اعلى معدلات السيولة المرورية بطريق الواحات والتى تشمل انشاء ( نفق سيارات) حيث ستقوم الشركة المنفذة بالبدء فى اعمال الحفر الخاصة بانشاء نفق سيارات بطول ما يقرب من (750)م وعرض(16)م بطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم تحديدا بالمنطقة المواجهة لحى الاشجار.





ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية وهي علي النحو التالى:- القادم من مدينة 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينًا بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثة موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م ( بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مره اخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.



