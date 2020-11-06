AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 281 شابًا وتحرير 53 محضرًا لمنشآت خالفت القانون بالبحر الأحمر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر،تعيين 281 شابًا، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 353 شابا.

وقال الوزي: إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 408 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن  رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا بصرف 4 منح زواج بـ  12 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بـ 10 آلاف جنيه ، ومنحتنا مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 22 ألف و 400 جنيه لـ 7 عمال من المسجلين بالمديرية .

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية باستخراج ترخيص عمل للأجانب  الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 6  تراخيص لآخرين   .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   457   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضرًا  ، وعمل ندوتين توعية في مجالات : الحوار الإجتماعي، و الإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وعمالة الطفل ، وعمل المرأة وتنظيم الأسرة .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 132 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 48 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 28 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى ، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 358 شابًا بالإسماعيلية

القوى العاملة: تعيين 140 شابًا و تحرير 20 محضرا لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

منهم 7 من ذوى القدرات.. تعيين 457 شابًا وإصدار 1166 شهادة مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط

القوى العاملة: تعيين 225 شابًا منهم 6 من ذوى القدرات بدمياط

القوي العاملة: تعيين 600 شاب بالفيوم.. وتحرير 140 محضرا لمخالفة قانون العمل بالمنيا

القوى العاملة: 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة..وتعيين 282 شابا بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

قطعوا خطابه التليفزيوني وحجبوا تغريداته.. هل تآمرت وسائل الإعلام وشركات الإنترنت على ترامب؟

إسرائيل تشتعل.. اعتصام أمام بيت نتنياهو.. ومحاولة اقتحام منزل وزير الأمن.. شاهد

حكم صلاة الجمعة في المنزل بسبب المطر الشديد.. الأزهر يرد

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

بهاف ستومك.. شاهد هنا الزاهد برفقة زوجها أحمد فهمي

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

AdvertisementS

واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بايدن يفعلها.. المرشح الديمقراطي يضمن النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي بعد نتائج جورجيا

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور