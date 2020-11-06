واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

تخطط خدمة الحماية السرية المكلفة بحماية رئيس الولايات المتحدة، إلى إرسال تعزيزات إلى مدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، بدءًا من يوم الجمعة، وذلك للمساعدة في حماية المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، مع اقتراب إعلان فوزه بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين"، أن الخدمة السرية استدعت فرقة من عملائها من أجل تأمين الدائرة المحيطة ببايدن، وذلك بعد أن أخطرت حملته الخدمة السرية بأن المرشح الديمقراطي سيستمر في استخدام مركز مؤتمرات مدينة ويلمنجتون، ليوم آخر على الأقل مع إمكانية إلقاء خطاب رئيسي في وقت مبكر من اليوم.