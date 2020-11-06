للوقاية من التعب والإجهاد.. أطعمة تحسن الدورة الدموية

من الأمور التى يغفلها عدد كبير ممن يعانون من التعب المستمر أو بعض المشكلات الصحي هى العمل على تحسن الدورة الدموية أمر حيوي لصحتنا العامة لانها تتحكم في القلب حيث يضخ الدم عبر الشرايين ويغذي أنسجة الجسم ويزيل الفضلات في جميع أنحاء الجسم ويحملها إلى حيث يمكن تكسيرها.

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ووفقا لما أورده موقع " fishertitus " أن الدم يوفر العناصر الغذائية والمعادن في جميع أنحاء الجسم ، مما يحفز نمو الخلايا ووظيفة الأعضاء الصحية ويتم نقل الهواء الذي نتنفسه عن طريق الدم من " أن الدم يوفر العناصر الغذائية والمعادن في جميع أنحاء الجسم ، مما يحفز نمو الخلايا ووظيفة الأعضاء الصحية ويتم نقل الهواء الذي نتنفسه عن طريق الدم من الرئتين في جميع أنحاء الجسم، لذاالالتزام بالاشياء التي تحسن الدورة الدموية من الأمور شديد الأهمية.





توجد العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها أهمها تناول اطعمة تحسن الدورة الدموية بشكل فعال وصحي، مثل:





الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية في الجسم وزيادة تدفق الدم ،فوائد شرب الشاي الأخضر لها تأثير إيجابي على نظام القلب والأوعية الدموية. يوصى بشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لتحسين الدورة الدموية.





الجنكة بيلوبا

تعتبر هذه العشبة من مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تعمل على تحسين الدورة الدموية عن طريق فتح الأوعية الدموية. يمكن استخدامه كجهد وقائي أو لعكس آثار ضعف الدورة الدموية. يحسن تدفق الدم إلى الدماغ ، ولهذا السبب يُنسب إليه الفضل في تحسين الذاكرة أيضًا.





الفاكهة

هناك عدة أنواع مختلفة من الفاكهة يمكنها تحسين الدورة الدموية. يعد البرتقال وغيره من الأطعمة الغنية بفيتامين ج من مضادات التخثر الطبيعية للدم ، مع تقوية جدران الشعيرات الدموية. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين ، والذي يؤخذ عادة للوقاية من أمراض القلب ، ويمكن أن يحسن الدورة الدموية.





المكسرات

يوصى بتناول المكسرات النيئة ، لأن المكسرات المطبوخة تميل إلى أن تكون أكثر حمضية مثل الجوز واللوز غنيان بفيتامينات أ ، ب ، ج ، هـ والمغنيسيوم والحديد وتساهم هذه العناصر الغذائية في تحسين الدورة الدموية.





حريف

الفلفل الحار حار لاحتوائه على مادة الكابسيسين التي تحفز تدفق الدم. كايين ينشط القلب ويقوي الشعيرات الدموية والشرايين.





الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو المعروف بتحسين الدورة الدموية ويمكن أن تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بطانة الشرايين ، مما ينتج أكسيد النيتريك ، الذي يؤدي بعد ذلك إلى إرخاء الشرايين وتأكد من اختيار شوكولاتة تحتوي على 70 بالمائة على الأقل من الكاكاو.



