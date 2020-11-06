تنصب على الشباب.. ضبط أكاديمية وهمية بالغربية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أكاديمية وهمية بالغربية للنصب على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص "معهد" كائن بمحافظة الغربية ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية من خلال منح الدارسين شهادات دراسية تخصصية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية (خلافًا للحقيقة) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه بمقر المعهد المشار إليه وعثر على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة فى مجالات مختلفة (مزورة بالكامل) - مجموعة كبيرة من أوراق التقديم للمعهد المشار إليه - (25) دفتر إيصال تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص - جهاز كمبيوتر وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامى).





بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى ، وأن المضبوطات خاصة بنشاط المعهد المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.