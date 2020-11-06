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رياضة

منتخب الشباب يعاود تدريباته اليوم استعدادا للمشاركة في دورة تونس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:41 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسري غازي
يستأنف اليوم الجمعة منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، المعسكر التدريبي على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

كان الجهاز الفني لشباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين منح راحة سلبية لمدة يومين عقب مباراة النصر الودية التى انتهت بالتعادل 3/3.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة للمشاركة فى دورة شمال افريقيا المقرر إقامتها فى تونس والمؤهلة لأمم افريقيا فى موريتانيا ٢٠٢١.

 وقرر اتحاد شمال أفريقيا انطلاق منافسات دورة شمال افريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل بتونس.

 ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إلى إقامة العديد من المباريات الودية استعدادا للمشاركة فى نهائيات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام القادم.
 
فى نفس السياق يدرس ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب خوض مباراتين وديتين خارج مصر مع السعودية والإمارات، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس. 

ويفضل ياسين مواجهة، السعودية والإمارات خارج مصر لاكساب اللاعبين للخبرات قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. 

ورشح المدير الفني لشباب الفراعنة منتخبي  السعودية والإمارات لمواجهة منتخب شباب مصر لما  يضمانه من عناصر قوية ستضيف خبرات واحتكاك عالي المستوي  لشباب الفراعنة من خلال اللعب في اجواء  مماثلة خارج مصر.

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