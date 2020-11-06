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مرأة

زي المحلات.. طريقة عمل سوبيا عماني

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مشروب سوبيا من المشروبات الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها على كما يتمتع مشروب السوبيا بمذاقه الشهى وهو غني ببعض الفوائد الصحية.

ونقدم لكم العديد من الطرق السهلة لعمل السوبيا في المنزل في دقائق دون الحاجة لعناء هناك طرق مختلفة لعمل السوبيا مثل طريقة عمل سوبيا بودر وطريقة عمل سوبيا بالكريم شانتيه. 




تعتبر طريقة عمل سوبيا عمان من أشهر الطرق انتشارا لعمل السوبيا وهي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأفراد على محركات البحث واليكم طريقة عمل سوبيا عمان. 

مقادير عمل سوبيا عمان 

3 معلقة كبيرة سوبيا (بودرة)
1 معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)
1 كيس فانيليا
½كيلو لبن كامل الدسم

طريقة عمل سوبيا عمان 

- نضيف السوبيا و اللبن و الفانيليا و السكر في الخلاط.

-‏ و نضربهم لمدة من 2 لـ 5 دقائق و نقدمها ساقعة
بالهنا و الشفا

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