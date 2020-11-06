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ديني

تقديرا لجهوده في إعداد الأئمة.. محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:56 م
محافظ المنوفية يهدي
محافظ المنوفية يهدي درع لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده
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عبد الرحمن محمد
أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، درع محافظة المنوفية.

وأكد محافظ المنوفية، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم  وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

من جانبه أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل للمحافظ سائلا الله عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه .

يأتي تقديرًا لجهود وزير الأوقاف، المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ. 

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