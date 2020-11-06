محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات النواب

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتى من المقرر إجراؤها يومي غدا السبت وبعد غد الأحد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بجميع الاحياء لتظهر محافظة بورسعيد بالمظهر اللائق.









وأشار المحافظ ان بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية مشيرا إلى ان المشاركة فى الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين.





وأضاف المحافظ انه وجه باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات و المرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية باللجان.





وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في إنتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين





يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح.



