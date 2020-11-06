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ديني

تقديرا لجهوده في نشر الفكر الوسطي.. محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لمفتي الجمهورية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:58 م
محافظ المنوفية يهدي
محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لمفتي الجمهورية
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محمد شحتة
أهدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،صباحَ اليوم، الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- درع المحافظة؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.
 
جاء التكريم خلال استقبال محافظ المنوفية للمفتي على هامش افتتاح مسجد "الرحمة والمغفرة" بعزبة "دودو" التابعة لقرية "شنوان" بمركز ومدينة شبين الكوم.
 
من جانبه عبر المفتي عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن عمارة بيوت الله من أعظم القربات، وأن المسجد يتكفل بدور كبير في تهيئة النشء وتثقيفهم ونشر المنهج الوسطي ومواجهة الفكر المتشدد.

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