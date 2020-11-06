العرض العالمي الأول لفيلم إدريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

يشهد الفيلم القصير إدريس للمخرج بشير أبو زيد، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (7 – 12 نوفمبر)، وهو ثاني أعمال المخرج المشاركة في المهرجان، ومن توزيع MAD Solutions.





مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.





تبدأ الأحداث عندما يكتشف إدريس أن عدد خرافه قد نقص بعد عودته مع قطيع أغنامه إلى الحظيرة،. يخاف من العقاب الذي سيتعرض له، فيقرر أن يخرج بصحبة صديقه بحثًا عن الخروف الضائع. يتفاقم الخطر حين يجد الطفلان نفسيهما عالقان في غابة صنوبر مزروعة بالألغام.





الفيلم بطولة فؤاد سلامة وكريم معنقي، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وإنتاج معهد المنار العالي و BEIRUT FILM INSTITUTE وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.





بشير أبو زيد مخرج وكاتب سينمائي. حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية. ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة غرب لندن، ومؤخرًا أسس بشير شركة إنتاج BEIRUT FILM INSTITUTE، التي تنتج أفلامًا روائية طويلة وقصيرة.





اختيرت العديد من أفلام بشير القصيرة للمشاركة في المهرجانات حيث حصلت على إشادة دولية. كلش وهو مشروع تخرجه يتناول أحداث حربية مصورة بتقنية اللقطة الواحدة لمدة 30 دقيقة، وحتى الآن نافس الفيلم وحصل على جوائز في أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، وعمل بشير في إنتاج الأفلام القصيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل خبرته في صناعة الأفلام مهارات الإنتاج وتصميم الإنتاج والتأليف والإخراج. ومؤخرًا أنهي بشير فيلمه القصير إدريس وهو من تأليفه، إنتاجه وإخراجه، ويُعد فيلم مفقود هو أول تجاربه الروائية الطويلة.