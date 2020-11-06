أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تواجه مشكلة كبيرة قبل طرح هواتف iPhone 12 Pro Max.. وأرخص الساعات الذكية في 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...

تناقش قمة تكني٢٠٢٠ للتكنولوجيا - التي ستنطلق غدا بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - واقع ومستقبل الألعاب الإلكترونية في العالم مع إلقاء الضوء على التجارب المصرية والعربية.



