أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تواجه مشكلة كبيرة قبل طرح هواتف iPhone 12 Pro Max.. وأرخص الساعات الذكية في 2020

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي...
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إصدار هاتف جديد من سلسلة Galaxy F، سيكون واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة لديها، بسعر مناسب، كما أن إمكاناته ستكون مشابهة لهاتفى Galaxy F41 و Galaxy M31 الذين صدرا مؤخرا بإمكانات جيدة وأسعار متوسطة.
تعمل شركة أوبو Oppo، على تطوير سلسلة هواتفها الجديدة والتي ستكشف عنها ضمن الفئة المتوسطة في أوائل العام القادم 2021.
قالت شركة Sony سونى اليابانية فى بيان لها إنها ستقوم بتأجيل طرح أجهزة الألعاب PS5 بلاى ستيشن 5، والتى من المقرر أن تصدر هذه الأيام، حيث سيتم تأجيلها بين 12 أو 19 القادمين من شهر نوفمبر الحالى، بسبب تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 .
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية، تواجه مشكلة كبيرة تتمثل فى نقص المعالجات والرقاقات لهواتف آيفون 12، وهو الأمر الذى سيتسبب فى نقص هائل فى هواتف آيفون 12 فى السوق العالمية ، خاصة هواتف iPhone 12 Pro Max وiphone 12 Mini المقرر طرحهم للبيع خلال أيام.
تناقش قمة تكني٢٠٢٠ للتكنولوجيا - التي ستنطلق غدا بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - واقع ومستقبل الألعاب الإلكترونية في العالم مع إلقاء الضوء على التجارب المصرية والعربية.
تطلق شركة آبل الأمريكية، بعد عدة أيام فى العاشر من نوفمبر الجارى، حدثا هو الأهم فى تاريخها، ليس بسبب المنتجات التى ستصدر فيه، وإنما بسبب التغيير الجذرى الذى ستحدثه الشركة فى منتجاتها، حيث ستتخلى لأول مرة منذ 36 عامًا، عن معالجات شركة إنتل وستقوم بتصنيع معالجتها الخاصة.
قامت شركة فيسبوك Facebook ، بحظر مجموعة كبيرة تسمى " Stop the Steal " أو أوقفوا السرقة، حيث تعتبر الحركة داعمة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتطالب بوقف استكمال فرز الأصوات فى الانتخابات الأمريكية التى تجرى بين المنافس الديمقراطى جو بايدن، والرئيس ترامب.
أعلن تطبيق واتس آب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك عن إصدار أهم ميزة فى تاريخه، والتى طال انتظارها لسنوات، وهى ميزة حذف الرسائل لجميع المستخدمين والتخلص منها نهائيا من كل الأطراف بشكل تلقائى بعد إرسالها بـ7 أيام.
أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن طرح هاتفها Nova 8 SE من فئة الهواتف المتوسطة ذات السعر المناسب، والإمكانات الجيدة، وذلك بعد إصدار هاتفها nova 7 SE 5G Youth، مؤخرا والذى جاء بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .
أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن طرح هاتفها Nova 8 SE من فئة الهواتف المتوسطة ذات السعر المناسب، والإمكانات الجيدة، وذلك بعد إصدار هاتفها nova 7 SE 5G Youth، مؤخرا والذى جاء بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .
انتشرت الساعات الذكية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، نظرا لتعدد استخداماتها، فهي ليست مجرد ساعة لمعرفة الوقت، لكن تعددت الطرازات المختلفة للساعات الذكية التي تتيح العديد من المميزات مثل حساب ضربات القلب، وبعضها يستخدم كهاتف صغير، وأخرى تملك جهاز تحديد المواقع.