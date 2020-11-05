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تكنولوجيا

هواوي تطرح هاتفها الأحدث Mate 40 Pro للبيع.. تعرف على السعر والمواصفات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
هاتف ميت 40 برو
هاتف ميت 40 برو
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة هواوي لطرح هاتفها الذكي الأحدث Mate 40 Pro، للبيع في جميع أنحاء أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يقترن موعد الإطلاق بعرض قوي لبيع الهاتف في روسيا حيث يأتي الهاتف مع زوج مجاني من سماعات FreeBuds Pro، وذلك خلال فترة الطلب المسبق بين 10 و 19 نوفمبر بسعر حوالي 970 يورو.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يبلغ سعر هاتف Mate 40 Pro، في ألمانيا حوالي 1200 يورو ، وسيكون متاح للبيع بالأسواق الألمانية بدءا من 13 نوفمبر الجاري، وسيأتي معه مكبر الصوت الذكي Huawei Sound X مجانا.


ويأتي هاتف هواوي Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة.

ويقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28،  قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة  f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.

ويعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكن بدون خدمات جوجل.

ويتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي، بسعر يعادل 1200 يورو (أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا)، وسيتوفر الهاتف للبيع في الأسواق الأوروبية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر، بخيار واحد للذاكرة 8 جيجابايت +256 جيجابايت. 
هاتف Mate 40 Pro

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