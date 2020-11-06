جامعة حلوان في أسبوع.. مركز ضمان الجودة ينظم دورات تدريبية للموظفين.. وتنظيم ورش عمل عن فرص التمويل والمِنح المتاحة

مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان ينظم دورات تدريبية لموظفي الجامعة





طالبات جامعة حلوان يكتسحن المراكز الأولى في مسابقة السفارة الهندية "أجنحة الخيال"





ورشة عمل حول فرص التمويل والمِنح المتاحة









نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، دورة تدريبية عن "المراجعة الداخلية" بناء على مواصفة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥" وذلك لنحو ٤٠ موظفا من مختلف إدارات الجامعة.





واستهدفت الدورة التدريبية شرح لبنود مواصفة الايزو ٩٠٠١:٢٠١٥ والعلاقات المرتبطة بينها، وشرح التفكير القائم على المخاطر Risk-Based Thinking ، وعملية المراجعة الداخلية واجراءاتها والتخطيط لها وإجراء نماذج وامثلة توضيحية للمراجعة الداخلية على إدارات الجامعة.





كما يعقد المركز الدورة التدريبية الثانية خلال الفترة من ١إلى ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات" وذلك لعدد ٦٠ موظف من موظفي إدارات الجامعة وذلك على مجموعتين بحيث تكون المجموعة الأولى يومي ١و٢ نوفمبر والمجموعة الثانية يومي ٣و٤ نوفمبر ٢٠٢٠، وتهدف الدورة التدريبية المقامة عن رضا العملاء وتحليل البيانات إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة في تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وكيفية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار والادارة العليا.









ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة و الدكتورة وسام درويش مدير وحدة جودة النظم الادارية بالجامعة ومن خلال الشركة المنفذة TÜV Rheinland وذلك بهدف رفع كفاءة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.









وفازت الطالبة علا أشرف علي شرف الدين ، الطالبة بالفرقة الرابعة ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة السفارة الهندية التي ينظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة في مجال : الرسم و التصوير ، تحت عنوان : (أجنحة الخيال - غاندي رحلته و رسالته) بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي.









وعقب المشاركة والفوز استقبل ا الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان الطالبة / علا أشرف، و هنأها على حصولها على الجائزة ، داعيا اياها وجميع طلاب الكلية إلى المشاركة في مثل هذه الفاعليات الفنية داخل الكلية و خارجها ، لا سيما أن الكلية تدعم طلابها المتميزين في كافة الأنشطة.





جدير بالذكر أن الطالبة علا اشرف عضو مجموعة ( رسم مصر ) التي تضم العديد من طلاب كلية التربية الفنية و العديد من طلاب كليات جامعة حلوان الاخرى ، و كذا عددا من الخريجين و الهواه، و هي المجموعة التي يقوم افرادها أسبوعيا بالخروج لرسم آثار مصر و توثيق تاريخها ، من خلال اللوحات و الافلام التسجيلية القصيرة و قصص التاريخ، تدعيما لعلاقة الشباب بتاريخ الوطن، و ذلك تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد حمدي ، استاذ الرسم و التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ، و مؤسس مشروع ( رسم مصر ).





كما يفخر أعضاء مشروع ( رسم مصر ) بفوز طالبتين من الأعضاء بجائزتين من مجموعة اربع جوائز في هذه المسابقة :

- المركز الاول الطالبة - علا اشرف ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان .

- المركز الثاني الطالبة - سارة أحمد ، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.





ونظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان فرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا، بالتعاون مع مؤسسة السيفير وبنك المعرفة المصرى، ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى وأدواته، هادفةً أن تكون الجامعة فى أولى صفوف الجامعات العالمية في هذا المضمار، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي، ومستشار البحث العلمي بالجامعة .





حاضر في ورشة العمل الدكتور عمرو عبد المنعم، والدكتور محمد خيرى من مؤسسة السيفير.





وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية حرص الجامعة واهتمامها بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث إن ورشة العمل مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بالمشاريع البحثية وكيفية الحصول علي المنح، مما يساعد فى تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار، والتي يمكن أن توفر مخرجاتها حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وأشارت كذلك إلى أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، لدورها في المساعدة علي إجراء مشروعات بحثية متميزة يتم ترجمتها إلي أوراقٍ بحثية منشورة دوليًا ذات مردود في التصنيف الدولي للجامعة .





وأوضح الدكتور محمد القصاص دور مركز دعم البحث العلمي في عقد ورش العمل الهادفة إلي دعم منظومة البحث العلمي، حيث إن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي و الوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي المطلوب بما يخدم الخطة البحثية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.





وأشار إلي أن هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل علي زيادة فرص تمويل الأبحاث من الجهات المانحة يأتي علي رأسها البحوث العلمية المشتركة ذات التخصصات المختلفة.





وتضمنت ورشة العمل استعراض كيفية الوصول لفرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا في شتى المجالات، والتمويل المؤسسي، وطرق تحسين فرص الحصول علي التمويل، والتدريب على كيفية استخدام قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالبحث عن المنح الممولة، واستهدف التدريب أعضاء الهيئة التدريسية، من أجل الوقوف على طرق وآلية البحث والنشر المتبعة لديهم.



