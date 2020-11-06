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سيارات

شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:06 م
شيري تسلم جوائر المسابقات
شيري تسلم جوائر المسابقات التي طرحتها علي اريزو 5
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اشرف عطية
أعلنت شركة شيري في مصر عن الفائزين في مسابقة الكاش باك التي كانت قد أعلنت عنها في الفترة الأخيرة ونشرت صورا للفائزين بالجائزة وتشمل قيمة الجائزة استرداد سعر السيارات شيري أريزو 5 بقيمة 169.900 ألف جنيه. 


وكانت شركة شيري قد أعلنت مؤخرا عن مسابقة جديدة لمن سيقومون بشراء سيارات شيري أريزو 5 في الفترة من 15 سبتمبر الجاري الي 15 أكتوبر المقبل للدخول في سحب وامكانية استرجاع قيمة السيارة بصورة كاملة للمشترين. 

تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5  لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.


وتعمل السيارة شيري اريزو chery arrizo 5 بنظام الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.


كماليات شيري اريزو chery arrizo 5

تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو chery arrizo 5 بفتيس مانيوال و بمواصفات قياسية ابرزها ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.

جائت شيري اريزو chery arrizo 5 بجنوط اسبور 16 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.

اما الفئة الثانية من شيري اريزو chery arrizo 5 فجائت بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و بنفس الكماليات السابقة بالأضافة الي اير باج و نظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.

شيري اريزو 5

كما تتضمن شيري اريزو chery arrizo 5 جنوط اسبور 16 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.


أما الفئة الثالثة من شيري اريزو chery arrizo 5 جائت ببعض الكماليات الإضافية والتى من بينها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة 7 انش تاتش وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق و بعض الكماليات الاخري.

سعر  شيري اريزو chery arrizo 5

تبدأ اسعار  شيري اريزو chery arrizo 5 في مصر من 169.000 جنيه  لأول فئة مانيوال حتي 202.900 لأعلي فئة اوتوماتيك فتحة سقف . 
 
شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور
شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور
شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور
شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور
شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور

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