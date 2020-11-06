شيري تسلم جوائز مسابقتها على مشتريّ اريزو chery arrizo 5 ..صور

تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5 لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.









وتعمل السيارة شيري اريزو chery arrizo 5 بنظام الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.









كماليات شيري اريزو chery arrizo 5





تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو chery arrizo 5 بفتيس مانيوال و بمواصفات قياسية ابرزها ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.





جائت شيري اريزو chery arrizo 5 بجنوط اسبور 16 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.





اما الفئة الثانية من شيري اريزو chery arrizo 5 فجائت بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و بنفس الكماليات السابقة بالأضافة الي اير باج و نظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.





شيري اريزو 5





كما تتضمن شيري اريزو chery arrizo 5 جنوط اسبور 16 انش، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة.







