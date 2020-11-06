عدو ترامب اللدود.. بيلوسي تسابق للفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي مجددا

تحاول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الاستمرار لمدة عامين والاحتفاظ بمقعد رئيس المجلس، مما يعزز دورها في الوقت الحالي كأقوى امرأة في واشنطن.





ووفقًا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية، تقترب نانسي بيلوسي البالغة من العمر 80 عامًا من يوم انتخاب مخيب للآمال، حيث خسر حزبها خمسة مقاعد على الأقل حتى الآن في مجلس النواب.





وأوضحت الصحيفة أن النائبة الديمقراطية بولاية كاليفورنيا تسعى للبقاء على كرسي رئيس المجلس خلال دورته رقم 117، وذلك بعد إرسالها صباح اليوم الجمعة رسائل إلى زملائها تطلب منهم الدعم.





وقالت بيلوسي "إن رؤيتنا للعامين القادمين يجب أن تبنى على نجاح الأغلبية الديمقراطية في دورة مجلس النواب الـ 116، وتسخير الرؤى والقيم لضمان التقدم الذي يستحقه الشعب الأمريكي''.





وأضافت نانسى بيلوسى قائلة: أطلب دعمكم لإعادة انتخابى كرئيس للمجلس، مع احترام جميع وجهات النظر المتنوعة في تجمعنا الديمقراطي، والتأكيد على خطورة هذه الجولة فى مواجهة التحديات المقبلة.





وتعهدت بيلوسي بالعمل مع المرشح الديمقراطى لرئاسة البلاد جو بايدن والمرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، حيث يقودان الآن السباق إلى البيت الأبيض.





وسوف يبدأ نواب الحزب الديمقراطى بمجلس النواب رسميًا فى اختيار قادتهم يوم 18 نوفمبر ولا يتوقع ظهور أي منافس لبيلوسي، أو نجاح أي منهم في هزيمتها.





ومع إعلان نانسي بيلوسي عن نواياها من المتوقع أيضًا أن يظل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير في منصبه، وكذلك ضابط نظام الأغلبية الديمقراطية جيم كليبيرن.





ويحتل الثلاثي الثمانيني نانسي بيلوسي وهوير وكليبورن المراكز الثلاثة الأولى في الكتلة الديمقراطية على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية.





جدير بالذكر أن بيلوسي رفضت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بوعدها عام 2018 بالتنحي بعد تولي رئاسة مجلس النواب لفترتين، ومع ذلك أثار بعض المشرعين الموضوع بشكل خاص، قائلين إنه سؤال يجب على بيلوسي الإجابة عليه خاصة بعد نتيجة الانتخابات المخيبة للآمال.