نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل





ويصطدم النادي الأهلي بنظيره نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال صلاح في تصريحات لقنوات " بي إن سبورتس":" تابعت نصف النهائي، و كنت أتمنى بالطبع أن يلعب الأهلي والزمالك معًا في النهائي، وأتمنى في نفس الوقت ألا يكون هناك حساسية بين اللاعبين في المنتخب."

تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: " وجود الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يعطي صورة جيدة عن الكرة المصرية.. أنا فخور بتأهلهما وكذلك بيراميدز الذي شارك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

واختتم كلامه قائلأ:" أتمنى أن نرى مباراة جيدة بين الفريقين خالية من التعصب، ويتوج في النهاية الفريق الأفضل باللقب."

وسينتظم محمد صلاح في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.