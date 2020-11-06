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الأطول في إفريقيا.. تفاصيل أعلى برج سكني بالعاصمة الإدارية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:58 م
البرج الأيقوني
البرج الأيقوني
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حمزة شعيب
كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، " ما يحدث في العاصمة الإدارية هو بمثابة نقلة لم تحدث منذ مئات السنين، مضيفا:" لن تعطلنا الشائعات عن إستكمال مسيرة الإنجازات".

ولفت إلى أن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة تشمل 40 ألف فدان، مشيدا بالعاملين بالبرج الأيقوني والأحياء السكنية، قائلا:" خلايا نحل تعمل على كافة المستويات".

وعن تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد متحدث الإسكان أنه سيكون أطول برج داخل القارة الإفريقية بإرتفاع يصل إلى 40 مترًا تقريبا.

ولفت إلى أن البرج الأيقوني يتوسط مجموعة من الأبراج تضم 20 برجا سكنيا وإداريا وتجاريا باستخدامات متنوعة، معقبًا: "سيكون منظرا حضاريا بديعا جدًا، فكل سكان شرق القاهرة يستطيعون رؤية المنظر من هناك".

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