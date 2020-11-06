التعادل يحسم لقائي فيردر بريمن وكولن في "البوندسليجا".. وساسولو وأودينيزي بالدوري الإيطالي





الفنلندي موسيندر افتتح التسجيل لكولن في الدقيقة 67، بالخطأ في مرمى فريقه، لكن زميله بيتانكورت عادل النتيجة لـ فيردر بريمن في الدقيقة 82 من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فيردر بريمن للنقطة العاشرة في المركز السابع، ورصيد كولن للنقطة الثالثة في المركز السادس عشر.





وفي الدوري الإيطالي، خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي ساسولو وأودينيزي في افتتاح الجولة السابعة.





وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ساسولو للنقطة 15 في المركز الثاني، ورصيد أودينيزي للنقطة الرابعة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تعادل فريق فيردر بريمن مع نظيره كولن بهدف لمثلهما، في افتتاح الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني " البوندسليجا".