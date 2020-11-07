تمديد عملية فرز الأصوات في ولاية أريزونا الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية أن هناك ما بين 250 ألفا و270 ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها حتى الآن، وسط منافسة محتدمة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وأوضحت أن عملية فرز بطاقات الاقتراع ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في مقاطعة ماريكوبا، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية أريزونا تقدم بفارق ضئيل للمرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



