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أول تعليق من الفنانة بسمة توضح حالتها الصحية بعد إصابتها بـ فيروس كورونا..فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
بسمة
بسمة
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محمد حليم قنديل
علقت الفنانة بسمة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أن حالتها الصحية في حالة استقرار والاعراض لديها خفيفة حتي الان، مشيرة إلى أن ليست فقط الحفلات أو التجمعات التى تصيب الشخص بالكورونا فمن الممكن ان يكون الشخص جالس في منزله ويصاب بالكورونا.

وأضافت «بسمة» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المواطنين لابد وان يكونوا حريصين ويتخذون كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو غيرها، موضحة أنها لم تهمل ارتداء الكمامة في أي لحظة.

وتابعت، انه لابد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التباعد الاجتماعي بين المواطنين، معلقة أنها لم تعرف من أين أتت لها الكورونا وكيف تمت العدوي لها ولكن جاء لها مكالمة هاتفية من شخصية كانت معها فى مهرجان الجونة وأصيبت بكورونا ومن ثم ذهبت لعمل فحص فيروس كورونا.

وأوضحت، انها قامت بعمل مسحة لفيروس كورونا حيث جاءت النتيجة إيجابية ولم تتوقع ذلك نهائيا ومن ثم قامت بإبلاغ جميع الاشخاص الذي تمت مخالطتها لهم في مهرجان الجونة حتي ينتبه الجميع ولكن أغلبهم كانوا سلبيين.


وأشارت إلى أن مهرجان الجونة كان هناك إجراءات احترازية مطبقة بشدة وقبل دخول أي حفل يتم قياس درجة الحرارة ولابد من التأكد من أرتداء الكمامة.

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