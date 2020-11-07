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أخبار العالم

مركز إديسون: بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ0.3%

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهرت آخر بيانات نشرها مركز "إديسون" للأبحاث، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ0.3% في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فرز 96% من الأصوات تشير إلى حصول بايدن على 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% لترامب.

أما الولايات الحاسمة الأخرى، فيتقدم ترامب  فيها بعد فرز 98% من الأصوات في ولاية كارولاينا الشمالية، بحصوله على 50% مقابل 48.6% لبايدن.

وفي ولاية أريزونا، حيث تم فرز 94% من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل بايدن على 49.9% وترامب على 48.6%.

وفي ولاية نيفادا يتقدم المرشح الديمقراطي أيضا، حيث من المتوقع أن يحصل على 49.8% مقابل 48% لترامب، وذلك بعد فرز 93% من أصوات الناخبين.

يذكر أن آخر التقديرات تشير إلى حصول بايدن على 253 صوتا من المجمع الانتخابي حتى الآن، بينما يحتاج إلى 270 صوتا للفوز.

وسيفوز بايدن بالرئاسة في حال كسبه الانتخابات في بنسلفانيا (20 صوتا من المجمع الانتخابي) أو في حال فوزه في اثنتين من الولايات التي لم تحسم نتائج التصويت فيها بعد.

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