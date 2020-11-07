مركز إديسون: بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ0.3%

أظهرت آخر بيانات نشرها مركز "إديسون" للأبحاث، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ0.3% في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.





وأشار المركز إلى أن نتائج فرز 96% من الأصوات تشير إلى حصول بايدن على 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% لترامب.





أما الولايات الحاسمة الأخرى، فيتقدم ترامب فيها بعد فرز 98% من الأصوات في ولاية كارولاينا الشمالية، بحصوله على 50% مقابل 48.6% لبايدن.





وفي ولاية أريزونا، حيث تم فرز 94% من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل بايدن على 49.9% وترامب على 48.6%.





وفي ولاية نيفادا يتقدم المرشح الديمقراطي أيضا، حيث من المتوقع أن يحصل على 49.8% مقابل 48% لترامب، وذلك بعد فرز 93% من أصوات الناخبين.





يذكر أن آخر التقديرات تشير إلى حصول بايدن على 253 صوتا من المجمع الانتخابي حتى الآن، بينما يحتاج إلى 270 صوتا للفوز.



