أضرار الكراوية وكيفية التعامل معها

تستخدم الكراوية لعلاج العديد من المشكلات الصحية في الجسم مثل المغص والانتفاخ ولا تسبب مضاعفات ضارة عند تناولها بكميات معتدلة، لكن عند الإكثار منها والاستمرار عليها لمدة 8 اسابيع متصلة فإنها تشكل خطورة على صحة الإنسان.





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ووفقا لما ذكره موقع " emedicinehealth" يمكن أن يسبب زيت الكراوية التجشؤ وحرقة المعدة والغثيان عند استخدامه مع زيت النعناع يمكن أن يسبب طفح جلدي وحكة لدى الأشخاص الحساسين عند وضعه على الجلد.





ولتناول الكراوية ومستخلصاتها بأمان إليكم أهم الاحتياطات والتحذيرات الخاصة بها:

الحمل والرضاعة : من غير الآمن تناول الكراوية بكميات طبية، يتم استخدام زيت الكراوية لبدء الحيض ، وهذا قد يسبب الإجهاض لذا فلا تستخدميه.





لا يُعرف الكثير عن سلامة استخدام الكراوية أثناء الرضاعة الطبيعية، الأفضل تجنب استخدامه.





مرض السكري : هناك قلق من أن الكراوية قد تخفض نسبة السكر في الدم .. إذا كنت تعاني من مرض السكري وتستخدم الكراوية ، فراقب نسبة السكر في الدم بعناية فقد يلزم الأمر تعديل جرعة الأدوية التي تستخدمها لمرض السكري .





زيادة نسبة الحديد في الجسم "داء ترسب الأصبغة الدموية " : قد يزيد مستخلص الكراوية من امتصاص الحديد، قد يؤدي الإفراط في استخدام مستخلص الكراوية مع مكملات الحديد أو الأطعمة المحتوية على الحديد إلى زيادة مستويات الحديد في الجسم، وقد تكون هذه مشكلة للأشخاص الذين لديهم بالفعل الكثير من الحديد في الجسم.





الجراحة : الكراوية قد تخفض مستويات السكر في الدم ، وهناك قلق من أنه قد يتعارض مع السيطرة على نسبة السكر في الدم أثناء الجراحة وبعدها ، لذا توقف عن استخدام الكراوية قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.



