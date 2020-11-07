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ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:16 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة، وذلك في ثلاث محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، هو «452» مسجدًا.

وقالت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، إن المساجد المقرر افتتاحها هي:

مديرية أوقاف أسوان

1. عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري

2.  العتيق – الخوى – الحجز بحري

مديرية أوقاف سوهاج

3. آل على إبراهيم نجع أبو زقالى العسيرات

4. الشيخ منصور الشوكا - طما

مديرية أوقاف قنا

5. الوزير أنور أبو سحلى ـ فرشوط

6. توسعة مسجد الخليلية ـ قنا

7. النصر العطيات ــ دشنا

8. العتيق ــــ نجع النخلة ــ نجه غانم فرشوط



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