الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة، وذلك في ثلاث محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، هو «452» مسجدًا.
وقالت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، إن المساجد المقرر افتتاحها هي:
مديرية أوقاف أسوان
1. عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري
2. العتيق – الخوى – الحجز بحري
مديرية أوقاف سوهاج
3. آل على إبراهيم نجع أبو زقالى العسيرات
4. الشيخ منصور الشوكا - طما
مديرية أوقاف قنا
5. الوزير أنور أبو سحلى ـ فرشوط
6. توسعة مسجد الخليلية ـ قنا
7. النصر العطيات ــ دشنا
8. العتيق ــــ نجع النخلة ــ نجه غانم فرشوط