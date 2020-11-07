الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبلة

وقالت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، إن المساجد المقرر افتتاحها هي:





مديرية أوقاف أسوان





1. عمرو بن العاص – العقيبة – الحجز بحري





2. العتيق – الخوى – الحجز بحري





مديرية أوقاف سوهاج





3. آل على إبراهيم نجع أبو زقالى العسيرات





4. الشيخ منصور الشوكا - طما





مديرية أوقاف قنا





5. الوزير أنور أبو سحلى ـ فرشوط





6. توسعة مسجد الخليلية ـ قنا





7. النصر العطيات ــ دشنا





8. العتيق ــــ نجع النخلة ــ نجه غانم فرشوط



