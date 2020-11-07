مصدر بعمليات المنوفية.. 209 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول

أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية بمحافظة المنوفية، أن عدد من أدلوا بأصواتهم في أول أيام الانتخابات البرلمانية بلغ 209 آلاف و٥٥٩ ناخبًا في مراكز المحافظة.

فى حى شرق بشببن الكوم بلغ عدد الناخبين 2459 ناخبًا، وحى غرب 7870 ناخبًا، وفى شبين الكوم 20436 ناخبًا، وفى مركز أشمون 30968 ناخبًا، وفى مركز منوف 29269 ناخبًا، ومركز قويسنا 24579 ناخبًا، ومركز تلا 17200 ناخب، ومركز الباجور 24285 ناخبًا، ومركز الشهداء 16269 ناخبًا، ومركز بركة السبع 20630 ناخبًا، ومركز السادات 12085 ناخبًا، ومركز سرس الليان 3509 ناخبين.

يذكر أن، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، قد انطلقت اليوم السبت على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.





يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.





وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.



