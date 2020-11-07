مذيع CNN يبكي على الهواء فرحا بفوز بايدن

قال الإعلامي عمرو أديب، إن "هناك مذيع من الـ CNN بكى من الفرحة بعد إعلان فوز بايدن على الرئيس الأمريكى ترامب، بالانتخابات الرئاسية".





وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية " المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن هناك احتفالات لأنصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن وذلك بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.





و تجمع المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أمام مبنى الكابيتول في مدينة لانسينج بولاية ميشيجان، وفينيكس، وأتلانتا، وهاريسبرج في بنسلفانيا، للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.