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توك شو

مذيع CNN يبكي على الهواء فرحا بفوز بايدن

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:24 م
بايدن
بايدن
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البهي عمرو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن "هناك مذيع من الـ CNN بكى من الفرحة بعد إعلان فوز بايدن على الرئيس الأمريكى ترامب، بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية " المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن هناك احتفالات لأنصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن وذلك بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أمام مبنى الكابيتول في مدينة لانسينج بولاية ميشيجان، وفينيكس، وأتلانتا، وهاريسبرج في بنسلفانيا، للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الاحتجاجات التي نزلت إلى الشوارع تحت شعار "أوقفوا السرقة"، تم التخطيط لها مسبقًا في عواصم العديد من الولايات قبل إعلان النتائج التي أشارت إلى فوز بايدن في الانتخابات.

ووقعت المظاهرة المخطط لها مسبقا عندما عقد أعضاء لجنة الرقابة التشريعية في ميشيجان، التي يقودها الجمهوريون اجتماعا خاصا حيث بدأوا التحقيق في التعامل مع الانتخابات، وقالوا إنهم يعتزمون استدعاء مسؤولي الانتخابات بالولاية.

في المقابل، تجمع عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم السبت، أمام نادي ترامب للجولف في ولاية فرجينيا، حاملين لوحات مكتوب عليها "أنت مطرود"، قاصدين بذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن اللافتات انتشرت بين أنصار بايدن ووصلت إلى الاحتفالات التي أقيمت أمام البيت الأبيض.

بدوره، ذكر موقع "بالمر ريبورت" الأمريكي، أن أنصار بايدن رفعوا لافتات في مدينة نيويورك مكتوب عليها "أنت مطرود!"، وسط أجواء من الاحتفالات غمرها الرقص والغناء والهتافات الوطنية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن أصبح ضامنًا 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا التي انتهى فرز 88% من أصواتها، وبذلك يضمن بايدن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

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