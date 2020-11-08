AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متى يكون فقدان الشهية مصدر قلق لدى المراهقين؟

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
فقدان الشهية
فقدان الشهية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يتعرض بعض المراهقين لفقدان الشهية لبضع ايام، وهذا يمكن أن يصبح طبيعيا، ولكن هناك انواع من فقدان الشهية لدى المراهقين تستدعي القلق.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، فإن بعض المراهقون فقدوا الاهتمام بالطعام للحظات، ومع ذلك ، فإن فقدان الشهية ، إلى جانب الأعراض التالية، يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

فقدان الوزن غير المبرر
مزاج منخفض باستمرار أو حزن مع بكاء متكرر
سلوك عصبي وغير متسامح
التمتع قليلًا أو معدومًا بالأشياء التي كانت مثيرة للاهتمام في مرحلة ما
التعب الشديد والعزلة الاجتماعية
سرية غير عادية بشأن عادات الأكل
الشعور بالقلق أو الانزعاج أو الذنب أثناء تناول الطعام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكل العاطفي .. أسوأ 10 أخطاء في تغذية المراهقين

كيف تسيطر على شراهة الأكل بسبب التوتر؟

برلماني: إدمان الأطفال ألعاب الموبايل يسرق طفولتهم ويدمر ذكاءهم

أبحاث: تراجع كفاءة حاسة الشم لدى الكبار قد يؤدى إلى مخاطر الوفاة

آيات الجارحي تكتب: اكتئاب المراهقة

ترشيحاتنا

أنا الفائز .. رد فعل جديد من ترامب على الهزيمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هو اللي جابه لنفسه.. الجمهور يرد على "أفورة" عمرو سلامة بأخطاء "ماوراء الطبيعة"

بعد فيديو تبادل القبلات بمدرجات الجامعة.. التعليم العالي: العقوبة تصل للفصل بعد التأكد من الواقعة

إلغاء القيود من 14 مارس.. السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن العمالة الوافدة

أزمة لـ مطربي المهرجانات بسبب حفل زفاف هنادي مهنى.. الموسيقار يتبرأ.. وحسن شاكوش يتحدى.. وعمر كمال: احنا ناس محترمة

إنكار وفوضى ومغادرة البيت الأبيض.. كواليس تلقي ترامب خبر خسارة الرئاسة لصالح بايدن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو