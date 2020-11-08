متى يكون فقدان الشهية مصدر قلق لدى المراهقين؟

يتعرض بعض المراهقين لفقدان الشهية لبضع ايام، وهذا يمكن أن يصبح طبيعيا، ولكن هناك انواع من فقدان الشهية لدى المراهقين تستدعي القلق.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، فإن بعض المراهقون فقدوا الاهتمام بالطعام للحظات، ومع ذلك ، فإن فقدان الشهية ، إلى جانب الأعراض التالية، يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

فقدان الوزن غير المبرر

مزاج منخفض باستمرار أو حزن مع بكاء متكرر

سلوك عصبي وغير متسامح

التمتع قليلًا أو معدومًا بالأشياء التي كانت مثيرة للاهتمام في مرحلة ما

التعب الشديد والعزلة الاجتماعية

سرية غير عادية بشأن عادات الأكل

الشعور بالقلق أو الانزعاج أو الذنب أثناء تناول الطعام

